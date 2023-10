Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a avertizat ca isi va intensifica bombardamentele asupra Fasiei Gaza. Un purtator de cuvant al Armatei, amiralul Daniel Hagari, a afirmat ca intentia este aceea de a reduce riscul pentru militarii israelieni inaintea unei ofensive terestre asteptate impotriva Hamas. „Ne vom aprofunda atacurile.…

- Cel putin 4.137 de palestinieni au fost ucisi in bombardamentele israeliene de la inceputul razboiului intre Israel si gruparea islamista Hamas, a anuntat vineri Ministerul Sanatatii din Fasia Gaza.

- Cel putin 1.417 palestinieni au fost ucisi, iar alti 6.268 au fost raniti in represaliile israeliene in Fisia Gaza dupa atacul Hamas in Israel de sambata, scrie Agerpres. Un bilant anterior anunta 1.100 de morti. In total, 447 de copii si 248 de femei au fost ucise in atacuri aeriene israeliene in Fasia…

- Armata israeliana a bombardat Universitatea islamica din Gaza intrucat - potrivit fortelor armate israeliene - aceasta este utilizata de militantii Hamas ca loc de pregatire a agentilor de informatii militare si pentru dezvoltarea si producerea de arme, transmite miercuri DPA.Miscarea palestiniana Hamas…

- Bombardamentele israeliene au lovit marti zona punctului de trecere a frontierei de la Rafah, intre Fasia Gaza si Egipt, au declarat oficiali palestinieni si surse de securitate egiptene, punand in pericol operatiunile de la singurul punct oficial de iesire pe la frontiera sudica a Fasiei Gaza, relateaza…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas a amenintat luni seara, intr-un comunicat de presa, ca ii va ucide pe ostaticii israelieni din Fașia Gaza ca reactie la raidurile masive pe care armate israeliana le efectueaza asupra enclavei palestiniene, informeaza Agerpres preluand AFP."De fiecare data cand…

- Bulversat de cel mai sangeros atac de pe teritoriul sau de la crearea sa, Israelul a declarat oficial razboi Hamas duminica, dupa ofensiva fara precedent lansata cu o zi in urma de miscarea islamista palestiniana din Gaza, confruntarile facand peste o mie de morti in total.

- Razboi in Israel. Cel putin 600 de oameni au fost ucisi si alti peste 2000 raniti in Israel, dupa ce mii de rachete au fost lansate din Fasia Gaza. Dezastrul a inceput ieri dimineata cand teroristii Hamas au patruns in tara fie pe mare, fie cu parasutele. Oamenii simpli au fost luati ostatici de pe…