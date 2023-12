Stiri pe aceeasi tema

- Forțele terestre israeliene s-au confruntat cu luptatorii Hamas in intreaga Fișie Gaza, a declarat duminica armata israeliana, in cel mai clar indiciu de pina acum ca ofensiva terestra planificata in sudul enclavei, plin de refugiați, a inceput, in timp ce bombardamentele israeliene au ucis și ranit…

- Autoritațile sanitare palestiniene din Gaza controlata de Hamas au declarat ca Israelul a lovit vineri (3 noiembrie) un convoi de ambulanțe care urma sa paraseasca spitalul al-Shifa din orașul Gaza și sa se indrepte spre sudul enclavei pentru a evacua persoanele ranite, potrivit Reuters. Videoclipul…

- Armata israeliana a transmis organizațiilor internaționale de știri Reuters și Agence France Presse ca nu poate garanta siguranța jurnaliștilor lor care isi desfasoara activitatea in Fașia Gaza, sub bombardamentele și asediul israeliene, de aproape trei saptamani, scrie Rador Radio Romania.Gaza,…

- Portelicopterul amfibie Tonnerre se indrepta joi spre estul Mediteranei pentru a sprijini spitalele din Gaza, care se lupta sa faca fața numarului mare de victime ale atacurilor aeriene israeliene, in condițiile in care combustibilul și proviziile medicale sunt insuficiente, scrie Reuters, informeaza…

- Trupele israeliene se pregatesc pentru o invazie terestra a Fașiei Gaza și vor avea de partea lor „elementul surpriza”, a declarat marți comandantul Brigazii a 13-a a armatei israeliene, locotenentul-colonel Tomer Greenbaum. „Vom veni cu o forța concentrata, cu toate capacitațile avansate de care dispunem…

- Medicii din Gaza spun ca pacienții care sosesc la spitale prezinta semne de boala cauzate de supraaglomerare și de condițiile sanitare precare, dupa ce peste 1,4 milioane de persoane și-au parasit casele pentru a merge in adaposturi temporare in urma celui mai puternic bombardament israelian din istorie,…

- Israelul va evacua orasul Kyriat Shmona, de la frontiera sa cu Liban, aflata sub tensiune inalta de la atacul lansat de Hamas in ziua de 7 octombrie, transmite AFP, citand un comunicat al armatei israeliene. Autoritatile israeliene ‘au anuntat punerea in aplicare a unui plan pentru evacuarea locuitorilor’…

- Armata Israelului a informat Natiunile Unite, vineri dimineata, ca 1,1 milioane de palestinieni din Gaza ar trebui sa fie relocati in sudul enclavei in urmatoarele 24 de ore, a afirmat un purtator de cuvant al ONU, iar palestinienii se tem ca acesta ar putea fi un precursor al planuitei ofensive terestre…