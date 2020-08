Israelul deschide focul asupra a patru persoane care îi ameninţau frontiera cu Siria (armată) Armata israeliana a deschis focul asupra a patru persoane care aruncau explozibili langa o bariera de securitate de-a lungul frontierei cu Siria pe platoul Golan, se arata intr-un comunicat emis luni si citat de France Presse.



"Trupele noastre si aviatia au tras asupra grupului si l-au lovit", potrivit armatei, care a precizat ca nu au existat victime israeliene in aceasta actiune.



Tensiunile dintre Israel si Siria sunt inca foarte puternice.



Luna trecuta, elicoptere israeliene au lovit tinte militare din sudul Siriei ca represalii la tiruri anterioare de "munitii"…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

