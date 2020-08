Stiri pe aceeasi tema

- Aviatia israeliana a anuntat joi dimineata noi bombardamente asupra pozitiilor Hamas in Fasia Gaza, ca represalii la lansarea de baloane incendiare din enclava palestiniana spre Israel, un scenariu ce ridica temeri cu privire la o noua escaladare militara, relateaza France Presse preluat de agerpres.…

- Islamistii din miscarea palestiniana Hamas au lansat luni rachete catre Marea Mediterana dinspre Fasia Gaza, in urma schimburilor de tiruri cu armata israeliana din ultimele zile, relateaza luni AFP potrivit Agerpres. Cel putin opt rachete au fost lansate in cursul diminetii in directia Mediteranei,…

- Patru militanti islamisti sirieni care au patruns pe teritoriul Israelului si au instalat dispozitive explozive au fost ucisi de armata israeliana, conform cotidianului Times of Israel, anunța MEDIAFAX.Incidentul a avut loc in cursul noptii de duminica spre luni la frontiera dintre Siria si…

- Un proiectil a fost lansat duminica seara asupra Israelului din Fasia Gaza, teritoriu palestinian controlat de Hamas, a anuntat armata israeliana, care a declarat ca a ripostat lovind "infrastructuri subterane" ale miscarii islamiste, informeaza luni France Presse. Precedentul atac cu rachete asupra…

- Trei rachete au fost trase duminica din enclava palestiniana Gaza spre teritoriul Israelului, a facut cunoscut armata israeliana, fara sa se inregistreze victime, noteaza AFP. Armata a anuntat initial, intr-un comunicat, despre tirul a doua rachete, fara sa precizeze locul unde au cazut, dar potrivit…

- Trei rachete au fost trase duminica din enclava palestiniana Gaza spre teritoriul Israelului, a facut cunoscut armata israeliana, fara sa se inregistreze victime, noteaza AFP potrivit Agerpres. Armata a anuntat initial, intr-un comunicat, despre tirul a doua rachete, fara sa precizeze locul unde…

- Aviatia israeliana a efectuat atacuri aeriene in noaptea de vineri spre sambata impotriva unor pozitii Hamas din Fasia Gaza, ca represalii fata de tiruri cu racheta vizand Israelul dinspre aceasta enclava palestiniana, relateaza AFP.

- O racheta lansata din teritoriul palestinian Fasia Gaza a cazut luni seara in sudul Israelului, in contextul in care miscarea islamista Hamas ameninta ca eventuala anexare a unor zone din Cisiordania ar putea conduce la conflict militar, anunța MEDIAFAX.O racheta lansata de grupuri teroriste…