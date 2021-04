Armata israeliana a redeschis joi zona de pescuit din dreptul Fasiei Gaza, in Marea Mediterana, dupa trei zile in care a fost inchisa ca urmare a continuarii tirurilor de rachete lansate catre teritoriul israelian, informeaza AFP.



''In urma consultarilor pe probleme de securitate, s-a decis redeschiderea zonei de pescuit pana la 15 mile'' marine (aproximativ 28 de kilometri), a indicat intr-un comunicat Coordonatorul activitatilor guvernamentale ale Israelului in teritoriile palestiniene (COGAT).



Israelul impune o blocada terestra, maritima si aeriana stricta…