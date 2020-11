Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a inceput duminica testele pe oameni pentru potențialul sau vaccin anti-Covid, care va fi disponibil pentru populație la sfarșitul verii viitoare daca totul merge bine, informeaza Hotnews, care citeaza Reuters. La prima parte a testelor clinice vor lua parte 80 de voluntari, numarul urmand…

- In cadrul unei reuniuni interne, oficialii europeni au declarat ca, pana in anul 2022, doar o parte din populația Uniunii Europene va fi imunizata impotriva noului coronavirus, in condițiile in care vaccinurile pe care UE și le asigura ar putea sa nu fie eficiente sau sa nu fie destule, transmite agenția…

- India a anunțat inca un record al cazurilor confirmate de Covid-19, ultima raportare zilnica fiind de aproape 100.000 de infectari, noteaza Reuters, citata de Hotnews.ro.Astfel, autoritațile indiene au transmis ca 97.894 de oameni au fost diagnosticați in ultimele 24 de ore.In urma acestor raportari,…

- Italia a dat luni startul testelor pe voluntari umani a unui potential vaccin impotriva COVID-19, alaturandu-se astfel eforturilor globale de a dezvolta un raspuns pentru un virus care da semne de revenire in Europa, transmite Reuters.Institutul Lazzaro Spallanzani din Roma, un spital specializat…

- Președintele Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, a anunțat ca se ofera voluntar sa testeze vaccinul anti-COVID dezvoltat in Rusia, daca se dovedește eficient impotriva bolii, scrie Reuters. “Voi fi primul care va fi vaccinat,” a anunțat Lopez Obrador, in cadrul unei conferințe de presa, transmite…

- Israelul va examina vaccinul dezvoltat de Rusia impotriva COVID-19 si va incepe negocieri pentru achizitionare daca se va dovedi un 'produs serios', a indicat miercuri ministrul sanatatii, Yuli Edelstein, potrivit Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat marti ca Rusia a devenit prima…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a laudat marti eforturile Rusiei de a dezvolta un vaccin impotriva COVID-19 si s-a declarat dispus sa participe la testarea clinica a acestuia, salutand totodata o oferta de livrare a acestui viitor vaccin primita de la Moscova, despre care a spus ca se asteapta…