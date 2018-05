Baza aeriana Dabaa, situata in provincia siriana Homs, in apropierea oraselului Al-Qusair, a fost atacata in cursul noptii, a anuntat vineri seara organizatia Observator Sirian pentru Drepturile Omului, citata de cotidianul The Jerusalem Post, de agentia Associated Press si de site-ul Ynetnews.com. Nu este clar daca raidurile aeriene atribuite Israelului s-au soldat cu victime, precizeaza OSDO.



Presa de stat de la Damasc a anuntat ca o baza militara a fost atacata de "inamici", precizand ca sistemele antiaeriene siriene au ripostat.



Israelul a efectuat in ultimii ani numeroase…