Stiri pe aceeasi tema

- Romania U17 a debutat azi la turneul de calificare la Campionatul European din 2024. „Tricolorii” au remizat, 0-0, cu Norvegia U17. Turneul de calificare pentru EURO 2024 se desfașoara in aceste zile, iar partidele din grupa Romaniei, din care mai fac parte Franța, Estonia și Norvegia, se joaca in Romania,…

- Selecționata de fotbal masculin U17 a Romaniei se reunește pentru participarea la turneul de calificare la Campionatul European din 2024. Partidele din grupa Romaniei vor fi gazduite de țara noastra, la Centru Național Buftea, Clinceni, Voluntari și Tunari.In grupa Romaniei mai participa naționalele…

- Idan Golan, fotbalistul israelian al Gloriei Buzau, suna de mai multe ori pe zi sa afle ce se intampla cu familia lui Ororile razboiului din Israel sunt resimțite și in fotbalul romanesc. Component al divizionarei secunde Gloria Buzau, israelianul Idan Golan sufera de cand a izbucnit conflictul. …

- Vineri, 29 septembrie, la Lyon, in grupa A de la Cupa Mondiala de rugby din Franta a avut loc partida Noua Zeelanda – Italia, scor 96-17. Grupa A este condusa de Franța (cu 13 puncte), urmata de Noua Zeelanda (cu 10 puncte), Italia (10 puncte), Uruguay (cu 5 puncte) și Namibia (zero puncte). Sambata,…

- In perioada 26-28 septembrie sunt programate meciurile din prima etapa in cele 4 grupe ale Cupei Romaniei Betano, ediția 2023-2024! Toate cele 12 jocuri vor fi transmise in direct fie de catre posturile deținatoare de drepturi TV, Digi Sport și Prima Sport, fie pe platforma FRF.tv ! Iata programul jocurilor:…

- Antrenorul echipei nationale de rugby a Romaniei, Eugen Apjok, a afirmat, luni, ca efortul depus de „stejari” in partida cu Irlanda, de la Cupa Mondiala din Franta, pierduta cu scorul de 8-82, a fost unul foarte mare. Statisticile au aratat, de asemenea, ca jucatorii romani nu au mai atins niciodata…

- Selectionata Australiei, una dintre pretendentele la trofeu, a invins echipa Georgiei cu scorul de 35-15 (21-3), cu bonus ofensiv, sambata, pe Stade de France, in primul sau meci din Grupa C a Cupei Mondiale de rugby din Franta, potrivit Agerpres.Wallabies nu au convins, totusi, in acest meci in…

- S-a nascut și a crescut in Franța, dar acum scrie istorie pentru triatlonul din Romania. Felix Duchampt este foarte aproape de a doua calificare consecutiva la Jocurile Olimpice. Pentru a ajunge la aceasta performanța a inotat in ape reci ca gheața și s-a antrenat și cate 30 de ore pe saptamana. „Am…