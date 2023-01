Stiri pe aceeasi tema

- Persoane neidentificate au vandalizat un cimitir protestant din Ierusalim, deteriorand un numar de peste 30 de morminte, transmit DPA si AFP, citand relatari din media israeliana si responsabili ai comunitatii crestine locale, noteaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Persoane neidentificate au vandalizat un cimitir protestant din Ierusalim, deteriorand un numar de peste 30 de morminte, transmit DPA si AFP, citand relatari din media israeliana si responsabili ai comunitatii crestine locale.

- Mai multe morminte din cimitirul penticostal din satul Bodnareni, comuna Arbore, au fost profanate de persoane deocamdata necunoscute. Descoperirea a fost facuta in dimineața zilei de 2 ianuarie, iar administratorul cimitirului a anunțat imediat poliția. Oamenii legii s-au deplasat la fața locului,…

- 15 persoane din Ierusalim au fost grav ranite, dupa ce au fost surprinse de doua explozii. Autoritatile afirma ca au fost atacuri cu bomba. Una dintre explozii a avut loc intr-o statie de autobuz, la iesirea din oras. Incidentul s-a soldat cu 12 raniti. A doua a survenit intr-o alta statie și a avariat…

- Cel putin 15 persoane au fost ranite in aceasta dimineata la Ierusalim in doua explozii despre care autoritatile afirma ca au fost atacuri cu bomba, informeaza AFP si Reuters. O explozie produsa intr-o statie de autobuz la iesirea din oras s-a soldat cu 12 raniti, dintre care doi grav, iar o a doua,…

- O explozie produsa intr-o statie de autobuz la iesirea din oras s-a soldat cu 12 raniti, dintre care doi grav, iar o a doua, survenita intr-o alta statie, a avariat un autocar si s-a soldat cu trei raniti, potrivit serviciilor de salvare.Politia israeliana a afirmat intr-un comunicat ca exploziile,…

- O explozie produsa la intrarea in Ierusalim, in zona Kiryat Moshe, a ranit, miercuri, mai multe persoane, a informat presa israeliana. Cel puțin 15 persoane au fost ranite in explozie, iar una dintre ele se afla in stare critica, potrivit serviciului de salvare de urgența al Israelului. Explozia a avut…

- Politistii din Alba efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de profanare de cadavre sau morminte, dupa ce societatea care administreaza cel mai mare cimitir din Alba Iulia a aplicat vopsea de culoare portocalie pe mai multe morminte, ca urmare a neplatii de catre concesionarii locurilor…