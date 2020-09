Ministrul israelian al constructiilor, Yaakov Litzman, membru al partidului ultraortodox Iudaismul Unit al Torei (UTJ), a demisionat duminica din cauza intentiei guvernului de a impune masuri de izolare pentru o perioada de doua saptamani care ar include si sarbatoarea de Yom Kippur, cea mai importata din calendarul iudaic, transmite dpa. Noile masuri de izolare le-ar interzice credinciosilor sa se roage in sinagogi, a scris ministrul in demisia trimisa premierului Benjamin Netanyahu. Yom Kippur (sau Ziua ispasirii) incepe la asfintitul soarelui in ziua de duminica, 27 septembrie. Demisia ministrului…