Stiri pe aceeasi tema

- Fiul premierului israelian Benjamin Netanyahu a intrat și el in disputa diplomatica dintre Israel și Turia. El a postat pe Instagram o imagine in care sunt scrise cuvintele ”Fu*k Turkey”, jignire pe care nu o putem reproduce in limba romana. Yair Netanyahu, care a mai starnit controverse in trecut cu…

- Arestarile au avut loc luni seara tarziu, la 19 adrese, in circa 10 cartiere din Istanbul, a precizat agentia de presa Dogan. In total 54 de persoane au fost arestate si duse la sediul politiei antiteroriste din Istanbul, pentru a fi interogate.Potrivit agentiei, politia suspecteaza aceste…

- "Israelul seamana terorismul de stat. Israelul este un stat terorist", le-a spus Erdogan studentilor turci la Londra, intr-un discurs televizat."Ceea ce a facut Israelul este un genocid. Condamn aceasta drama umanitara", a adaugat presedintele turc, care a decretat trei zile de doliu national…

- ​Ankara a anunțat ca a rechemat ambasadorii Turciei de la Tel Aviv și Washington pentru consultari, dupa ce peste 50 de protestatari palestinieni au fost impușcați mortal de forțele de securitate israeliene la frontiera Fașiei Gaza cu Israelul, informeaza presa internaționala, potrivit Mediafax.

- Ankiara a anuntat ca a rechemat ambasadorii Turciei de la Tel Aviv si Washington pentru consultari, dupa ce peste 50 de protestatari palestinieni au fost impuscati mortal de fortele de securitate israeliene la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul, informeaza presa internationala.

- Politia turca a arestat 150 de militari suspectati de legaturi cu reteaua clericului Fethullah Gulen, acuzat de Ankara de orchestrarea puciului esuat din iulie 2016, relateaza vineri Reuters, scrie agerpres.ro. Agentia de presa turca Anadolu precizeaza ca cei arestati se numara printre cei…

- „Guvernul nu trebuia sa se apuce de o tema care este a președintelui fara sa discute cu președintele. Geșeala a fost facuta. Romania, ca stat, nu are absolut niciun interes sa-și strice relațiile foarte bune de prietenie cu Israelul pentru niște politicieni care n-au ințeles care este rostul lor”, a…

- Avigdor Lieberman, ministrul israelian al Apararii, a avertizat in mod explicit ca Israelul va reactiona militar prin atacarea Teheranului in cazul oricarui atac iranian care ar viza orasul Tel Aviv, in contextul amplificarii tensiunilor intre cele doua state, relateaza agentia de stiri Reuters.