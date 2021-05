Israel strigă victoria dar e o problemă: mii de rachete rămân pe mâna Hamas Armata israeliana a lovit puternic grupurile teroriste din Fașia Gaza dupa atacul asupra Ierusalimului, dar admite ca nu a putut impiedica tirul de rachete palestiniene. Informațiile militare israeliene nu sunt inca in masura sa evalueze durata incetarii focului dintre Israel și grupul terorist Hamas dupa recentul conflict de 11 zile. Deși IDF a dat o […] The post Israel striga victoria dar e o problema: mii de rachete raman pe mana Hamas first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

