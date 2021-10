Israel se așteaptă la 2.000 de rachete pe zi de la Hezbollah In total, in mai, aproximativ 4.400 de rachete au fost lansate impotriva teritoriului israelian din enclava palestiniana Fașia Gaza. Statul evreu se pregatește pentru ce este mai rau. Israel nu dorește un razboi cu Hezbollahul libanez, dar se pregatește sa fie atacat cu un numar record de aproximativ 2.000 de rachete pe zi daca va izbucni […] The post Israel se așteapta la 2.000 de rachete pe zi de la Hezbollah first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a lovit din nou situri ale Hamas din Gaza, ca raspuns la atacuri ca rachete ale militanților palestinieni asupra Israelului, vineri seara, a anunțat un purtator de cuvant al armatei israeliene, conform Reuters.

- Infrastrucutura rutiera a Sloboziei așteapta «reabilitarea și modernizarea» din anul 2009. In mai bine de 12 ani, strazile orașului au fost «intreținute» de angajații DADP. Administrația Soare asfalteaza in 2021 doar 5 strazi in Cartierul «Garii Noi», investițiile din urmatorii ani vizand Cartierele…

- Australia, care lupta sa tina sub control cel mai puternic val al epidemiei de COVID-19 cu care s-a confruntat pana in prezent, a raportat sambata 1.756 de cazuri pozitive, un nou record pentru aceasta tara cu o populatie de aproximativ 25 de milioane de locuitori, iar autoritatile au lansat un nou…

- Gașca Zurli este un fenomen național care cucerește Romania cu fiecare spectacol pe care il susține. Toți copiii sunt topiți dupa joaca lor. De altfel, Gașca Zurli a recunoscut public formula succesului: „Joaca! Joaca! Joaca!” Compania a reușit sa transforme educația formala, de cele mai multe ori plictisitoare…

- Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, a declarat luni, dupa sedinta coalitiei, ca formatiunea sa este deschisa pentru discutii daca exista o solutie mai buna a ministrului Justitiei privind desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ). "Am discutat despre SIIJ…

- AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata, cantitați de apa insemnate Interval de valabilitate: 24 august, ora Post-ul Cod Portocaliu de vreme rea! Ce ne așteapta in urmatoarele zile apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In urmatoarele 24 de ore se așteapta cer variabil in toata tara. La Briceni si Soroca vor fi 23 de garde, la Balti 24, iar la Orhei cu unul mai mult. 26 de grade vor fi la Tiraspol, iar la Leova se asteapta 27 de grade.

- Aviatia israeliana a revendicat joi primele sale raiduri aeriene asupra Libanului dupa circa sapte ani, precizand ca a vizat instalatii de lansare de rachete, in urma tirurilor indreptate catre nordul Israelului provenind din Libanul de sud, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Avioane de lupta ale…