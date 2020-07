Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni au demonstrat marți seara la Ierusalim împotriva premierului israelian Benjamin Netanyahu, acuzat de corupție în mai multe cazuri, cerându-i demisia, potrivit AFP.„Corupția lui Netanyahu ne îmbolnavește”, „Netanyahu, demisia”, se…

- O comanda la KFC a dus la o amenda de 26.000 de dolari australieni (18.000 de dolari americani), dupa ce o petrecere aniversara a fost depistata de politie la Melbourne, oras vizat de restrictii severe, impuse pentru prevenirea raspandirii pandemiei de coronavirus, informeaza DPA. Melbourne,…

- Autoritatile israeliene au anuntat ca au inregistrat o "crestere neobisnuita" a numarul zilnic de cazuri noi de COVID-19 vineri, informeaza DPA. Ministerul Sanatatii a informat ca in ultimele 24 de ore au fost raportate 64 de cazuri noi de COVID-19, un numar semnificativ mai mare decat cifra zilnica…

- China va oferi in urmatorii ani un ajutor financiar de doua miliarde de dolari, cu scopul de a sprijini țarile afectate de pandemia de COVID-19, dupa cum relateaza Agerpres . Informația vine chiar de la președintele Chinei, Xi Jinping, care a facut anunțul la Adunarea anuala a Organizației Mondiale…

- SUA au anunțat ca vor sa imprumute o suma record, de 3.000 de miliarde de dolari in al doilea trimestru, pe fondul cheltuielilor in creștere din cauza epidemiei de coronavirus, relateaza BBC. Suma este de peste cinci ori mai mare decat recordul trimestrial anterior, stabilit la apogeul crizei financiare…

- Intreruperea sporturilor in Statele Unite de la jumatatea lunii martie, din cauza pandemiei de coronavirus, va genera pierderi de aproximativ 12 miliarde de dolari si suprimarea a sute de mii de locuri de munca, conform unei analize realizate de postul de televiziune ESPN. Aceasta criza istorica rezultand…

- Economia Statelor Unite va avea nevoie de doi ani si de alte mii de miliarde de dolari din partea Congresului si a Rezervei Federale (Fed) pentru a-si reveni complet din criza provocata de pandemia noului coronavirus, potrivit unui sondaj realizat de Fed si CNBC in randul analistilor.Citește…

- Numarul de cazuri de infectare cu noul coronavirus in Germania a crescut in ultimele 24 de ore cu 1.737, ajungand la un total de 154.175, ritmul de contagiere fiind in scadere, anunta Institutul de boli infectioase Robert Koch, transmite duminica Reuters.In acelasi interval, numarul deceselor…