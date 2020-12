Premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat joi seara un acord ''istoric'' de normalizare a relatiilor cu Marocul si a facut referire la introducerea de ''zboruri directe'' intre cele doua tari in scurt timp, relateaza AFP. Intr-o alocutiune televizata, seful guvernului israelian i-a multumit de asemenea regelui Marocului pentru aceasta ''relatie calda'' dintre cele doua tari. ''Am crezut intotdeauna in aceasta pace care se concretizeaza astazi in fata ochilor nostri. Vreau sa-i multumesc presedintelui Trump pentru aceste acorduri si…