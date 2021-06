Stiri pe aceeasi tema

- Noul prim ministru al Israelului, Naftali Bennett, si-a prezentat cei 27 de ministri, in cadrul unei intalniri cu presedintele Reuven Rivlin pentru o ceremonie traditionala, scrie DPA. Echi...

- Noul premier al Israelului este Naftali Bennett. Guvernul va fi unul de coaliție a opt formațiuni politice de la stanga la dreapta, condusa de nationalistul Naftali Bennett și centristul Yair Lapid, instalat cu misiunea de a pune capat celor 12 ani de domnie a lui Benjamin Netanyahu, un prim-ministru…

- Seful viitoarei coalitii guvernamentale din Israel, Naftali Bennett, a asigurat duminica ca echipa sa va reprezenta "tara in integralitate", in discursul sau in Parlament, intrerupt de huiduieli si insulte din partea opozantilor sai, scrie AFP, conform news.ro. El a avertizat si ca Guvernul…

- ”Astazi am avut o intrevedere cu presedintele Statului Israel, Reuven Rivlin. In cadrul discutiilor, am evidentiat caracterul special al relatiei bilaterale romano-israeliene, precum si nivelul foarte bun al cooperarii in domenii sectoriale de interes comun, precum aparare, economie si turism. In aceeasi…

- Liderul partidului de centru Yesh Atid din Israel, Yair Lapid, l-a informat miercuri pe presedintele Reuven Rivlin ca a reusit sa formeze un guvern, dar ca raman inca dificultati de rezolvat, evolutie care poate duce la incheierea prezentei de 12 ani a lui Benjamin Netanyahu in fruntea guvernului,…

- Parlamentul israelian l-a ales miercuri pe Isaac Herzog, politician de centru-stanga, ca președinte al țarii. Acesta il va succeda pe Reuven Rivlin. Alegerea președintelui are loc in plina criza politica si cu numai cateva ore inainte de expirarea unui ultimatum pentru formarea unui guvern de coalitie,…

- Presedintele israelian Reuven Rivlin va avea o intrevedere cu omologul sau american Joe Biden la inceputul lui iulie la Washington, a anuntat miercuri biroul de presa al celui care va fi primul inalt responsabil israelian ce se va intalni cu presedintele american dupa instalarea acestuia la Casa…