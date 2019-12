Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, prin între o inculpare pentru corupție și al treilea ciclu electoral într-un an, va parasi funcțiile ministeriale, dar va ramâne șeful guvernului, au indicat joi avocații sai, relateaza AFP.Anunțul vine dupa ce deputații au votat în…

- Zaharul de masa este numele generic pentru zaharoza, o combinație de glucoza și fructoza. Fiecare molecula de zahar conține 12 atomi de carbon, 22 de atomi de hidrogen și 11 atomi de oxigen. „O sursa de calorii complet inutila pentru organism, care poate sa-i genereze afecțiuni incurabile“… Așa a fost…

- Procurorul general al Israelului va anunta joi la ora locala 19:30 ( 17.30 GMT) daca premierul Benjamin Netanyahu, suspectat de coruptie in diverse cazuri, va fi pus sub acuzare, a anuntat Ministerul Justitiei intr-un comunicat, relateaza AFP. Acest anunt, foarte asteptat in Israel, survine la doar…

- Parlamentul va examina astazi, in ședința, programul și echipa Guvernului sub conducerea lui Ion Chicu – candidat desemnat de catre Președintele Republicii Moldova, informeaza CURENTUL. Iata componența Guvernului Chicu: Ion Chicu – Prim-ministru Serghei Pușcuța – Viceprim-ministru, ministru al Finantelor…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat joi ca a eliberat din funcție aproximativ 40 de secretari de stat numiți de guvernarea PSD, scrie Mediafax. Liderul PNL a spus ca va reduce drastic numarul acestora din Guvern. "Astazi (joi - n.r.) am eliberat din funcție cred ca aproape 40 de…

- La trei saptamani de la caderea Guvernului Dancila prin moțiune de cenzura, plenul Parlamentului se reunește luni pentru a vota investirea Guvernului Orban. Pentru a fi investit, Cabinetul PNL are nevoie de minimum 233 de voturi. De asemenea, este necesara asigurarea cvorumului pentru ca ședința sa…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat luni ca renunta la mandatul de a forma viitorul guvern, dupa ce nu a reusit sa coaguleze o coalitie in urma unui scrutin parlamentar neconcludent, transmit Reuters si dpa.

- Membrii asociației europene a judecatorilor și procurorilor, MEDEL, și-au exprimat ingrijorarea și preocuparea fața de proiectul de lege privind reorganizarea Curții Supreme de Justiție și a Procuraturii, prezentat de Ministerul Justiției al Republicii Moldova, argumentand ca aceste reforme ar putea…