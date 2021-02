Stiri pe aceeasi tema

- O congresmana pro-Trump a fost sub tirul colegilor joi, voci din rândul democraților cerând plecarea ei din Congres în legatura cu declarațiile din trecut împotriva unei victime de la liceului Parkland, legaturile cu QAnon și susținera ca alegerile au fost fraudate, potrivit…

- Actorul Bruce Kirby, cunoscut pentru rolurile sale din serialele "Columbo" si "L.A. Law", a murit la varsta de 95 de ani, anunta The Hollywood Reporter. Anuntul decesului sau a fost facut pe Facebook de fiul sau John Kirby, care a precizat ca tatal sau a murit "linistit" la spitalul Cedars-Sinai…

- Israelul va impune al treilea lockdown partial, incepand din aceasta duminica, in contextul cresterii numarului de contaminari cu noul tip de coronavirus, informeaza joi dpa. Restrictiile vor incepe duminica dupa-amiaza si deocamdata sunt programate sa dureze doua saptamani, a anuntat guvernul…

- BRUXELLES, 17 dec - Sputnik, Daniela Porovaț. Israelul a confirmat ca va emite o identificare oficiala a celor care au primit vaccinul Covid, care va fi folosit pentru a asigura anumite privilegii ce vor ramane inaccesibile celor care nu se vaccineaza, arata RT. Ministrul Sanatații Yuli Edelstein…

- "Astazi dimineata, in prezenta presedintelui statului, am avut o discutie informala cu presedintii PNL si USR, Ludovic Orban si Dan Barna, respectiv cu presedintele executiv PLUS, Dragos Tudorache. Concluzia intalnirii este ca sambata vom initia discutiile oficiale intre cele trei partide - PNL, USR-PLUS…

- Israelul a primit miercuri dimineata primele sale vaccinuri anti-COVID de la gigantul farmaceutic american Pfizer, a anuntat premierul israelian Benjamin Netanyahu, afirmand ca vrea sa fie primul din tara care se va vaccina, pentru a da exemplu, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Aceste prime vaccinuri…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a facut duminica o vizita in Arabia Saudita, in secret, pentru a se intalni cu printul mostenitor Mohammed bin Salman, a dezvaluit luni presa din Israel, preluata de AFP. Conform mai multor media, Netanyahu a fost insotit de Yossi Coleh, seful serviciului…