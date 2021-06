Israel întoarce pagina celor 12 ani de putere ai lui Netanyahu Cei 12 ani de cand „Bibi” conduce Israelul ar trebui sa ia sfarșit duminica, 13 iunie, cand parlamentul (Knesset) este așteptat sa voteze un nou govern, inaugurand o administrație care s-a angajat sa reuneasca națiunea inainte de incheierea mandatului uneia din cele mai proeminente (și controversate) figuri ale politicii israeliene. Knesset se intrunește in sesiune […] The post Israel intoarce pagina celor 12 ani de putere ai lui Netanyahu first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

