Israel-Hamas: Premierul Netanyahu i-a reiterat presedintelui american, Biden, pozitia sa referitor la suveranitatea palestiniana

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a avertizat joi seara pe omologul sau american, Joe Biden, cu privire la "consecintele negative regionale si globale" ale conflictului dintre Israel si miscarea palestiniana Hamas.

- Armata Israelului iși menține atacurile asupra Fașiei Gaza, in ciuda intensificarii apelurilor internaționale de a reduce victimele civile și de a aborda o catastrofa umanitara in creștere. Joi, consilierul pentru securitate naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, a facut o vizita in Israel, i-a indemnat…

- Hunter Biden, fiul președintelui american Joe Biden, a fost pus sub acuzare joi pentru noua acuzații de evaziune fiscala. Una dintre acuzații se refera și la afacerile din Romania ale lui Biden Jr, potrivit ziarului american Wall Street Journal. Actul procurorilor face referire la un acord intre Hunter…

- Oficialii Hamas sunt „aproape de a ajunge la un acord de armistițiu” cu Israelul, iar grupul și-a transmis raspunsul mediatorilor din Qatar, a declarat liderul Hamas, Ismail Haniyeh, intr-o declarație trimisa Reuters de consilierul sau."Facem progrese. Nu cred ca merita sa spunem prea multe, nici macar…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi ca recenta intalnire dintre omologii sai american Joe Biden si chinez Xi Jinping este "benefica" pentru Ucraina, care se confrunta de aproape doi ani cu invazia lansata de Rusia, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Presedintele american Joe Biden, abordat miercuri in timpul unui miting electoral in Minnesota cu privire la conflictul intre Israel si Hamas, s-a declarat favorabil unei "pauze" in razboi pentru a permite "prizonierilor" sa paraseasca enclava.Joe Biden, candidat la al doilea mandat pentru Casa Alba,…

- Presedintele american Joe Biden a declarat miercuri ca Israelul nu are doar dreptul, ci „responsabilitatea” de a se apara dupa sangerosul atac al Hamas si ca trebuie sa faca „tot ce ii sta in putere pentru a cruta civilii”, relateaza AFP. El a cerut, de asemenea, ca atacurile colonistilor israelieni…

- Americanii arabi si musulmani si aliatii lor critica raspunsul presedintelui Joe Biden la razboiul Israel-Hamas, cerandu-i acestuia sa faca mai mult pentru a impiedica o criza umanitara in Fasia Gaza, altfel riscand sa piarda sprijin in alegerile din 2024, informeaza