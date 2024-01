Israel: Guvernul va aproba saptamana viitoare un buget de razboi pe anul 2024, potrivit ministrului finantelor

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul israelian va aproba, joi, un buget de razboi pe anul 2024, a anuntat, duminica, ministrul de finante, Bezalel Smotrich, dupa ce ministrii au aprobat un sprijin financiar de 9 miliarde de sekeli (2,5 miliarde de dolari) pentru rezervistii militari, relateaza Reuters.

- Congresul SUA a aprobat un buget record de 886 miliarde de dolari pentru aparare - practic, peste 2,4 miliarde de dolari pe zi - pentru cheltuielile militare ale Statelor Unite, care include și ajutoare militare pentru Ucraina ori Taiwan, informeaza Reuters.

- Guvernul israelian a aprobat miercuri dimineata un acord ce prevede eliberarea a 50 de ostatici detinuti de Hamas in schimbul eliberarii unor prizonieri palestinieni si a unui armistitiu in Fasia Gaza, potrivit unui comunicat oficial, transmite AFP, citata de Agerpres. „Guvernul a aprobat orientarile…

- Ministrul de Finante al Israelului, Bezalel Smotrich, a declarat miercuri ca o zi de razboi costa Israelul un miliard de sekeli, adica 246 milioane de dolari, transmite Reuters, preluata de Agerpres.

- Ministrul israelian al finantelor, Bezalel Smotrich, a vorbit despre situația economica buna a țarii, declarand clar ”avem bani”. Oficialul a precizat, in fata presei, ca situatia bugetara a Israelului este ilustrata cel mai bine de raportul scazut dintre datoria publica si PIB. ”Este suficient de…

- Guvernul israelian pregateste un pachet de ajutor economic pentru cei afectati de atacurile militantilor Hamas, ajutor ce va fi „mai mare si mai amplu" decat cel din timpul pandemiei de COVID-19, relateaza Reuters, citata de Agerpres.

- Guvernul va aloca saptamana viitoare bani din fondul de rezerva pentru rezolvarea probelemelor aparute in aprovizionarea cu medicamente, a anunțat premierul Marcel Ciolacu, la inceputul ședinței de guvern.„Am gasit o soluție și pentru sincopele aparute in aprovizionarea cu medicamente. Am discutat…