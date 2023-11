Israel – Elvetia s-a incheiat 1-1, dupa un meci extrem de important si pentru Romania. Duelul de la Budapesta, din preliminariile EURO 2024, a fost unul dramatic. Elvetienii au condus din minutul 36, dar au fost egalati in minutul 88, dupa un gol al lui Weissman. Meciul dramatic a fost in format LIVE TEXT pe […] The post Israel – Elvetia 1-1. Lovitura de teatru in grupa Romaniei! Elvetienii au fost egalati pe final de meci! appeared first on Antena Sport .