Stiri pe aceeasi tema

- Gonen Segev, fost ministru al Infrastructurii și Energiei in cabinetul israelian a fost arestat pentru spionaj in favoarea Iranului.Potrivit presei israeliene, Sagev a furnizat informații secrete serviciilor...

- Autoritatile israeliene au arestat si inculpat un fost ministru acuzat de spionaj in favoarea Iranului, a anuntat luni serviciul de securitate Shin Bet, transmite agentia dpa. Gonen Segev a fost ministru...

- Gonen Segev, fost ministru israelian al Energiei și Infrastructurii, a fost inculpat pentru spionaj in favoarea Iranului, a anunțat, luni, Poliția israeliana și Shin Bet, Serviciul de informații interne al Israelului.

- Gonen Segev, fost ministru israelian al Energiei și Infrastructurii, a fost inculpat pentru spionaj in favoarea Iranului, a anunțat, luni, Poliția israeliana și Shin Bet, Serviciul de informații interne al Israelului. Fostul ministru, care timp de cațiva ani a locuit in Nigeria, a calatorit in Guineea…

- Gonen Segev, fost ministru israelian al Energiei si Infrastructurii, a fost inculpat pentru spionaj in favoarea Iranului, au anuntat luni Politia israeliana si Serviciul israelian de informatii interne (Shin Bet), informeaza site-ul Ynetnews.com.Fostul ministru, care de cativa ani locuia in…

- Gonen Segev, fost ministru israelian al Energiei si Infrastructurii, a fost inculpat pentru spionaj in favoarea Iranului, au anuntat luni Politia israeliana si Serviciul israelian de informatii interne (Shin Bet), informeaza site-ul Ynetnews.com.

- Un oficial american din cadrul Agentiei de Informatii a Apararii (DIA) a fost acuzat ca ar fi vandut Chinei informatii clasificate ale Statelor Unite in schimbul unei sume de cel putin 800.000 de dolari, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Sefii de state si de guverne europene au agreat ca vor continua sa sustina acordul "atat timp cat Iranul il va respecta" si ca vor incepe munca pentru protejarea companiilor europene afectate de decizia americana. Conform acesteia, in paralel, liderii europeni au asigurat ca vor raspunde…