- Decizie istorica luata, joi seara, in conflictul dintre Israel și Palestina. Cabinetul de securitate israelian a aprobat, joi, o incetare unilaterala a focului cu gruparea Hamas in Fașia Gaza. Israel va inceta focul, urmeaza ca și Palestina sa ia aceeași decizie Incetarea focului are la baza o propunere…

- Un baiat in varsta de 6 ani a fost ucis, miercuri, in atacuri cu racheta la Sderot, oras israelian de langa Fasia Gaza, au indicat forte de securitate israeliene, dupa o noua salva lansata de miscarea islamista Hamas, potrivit AFP.

- Organizatia islamista Hamas, care detine controlul asupra teritoriului palestinian Fasia Gaza, a semnalat, miercuri seara, ca este dispusa la semnarea unui armistitiu cu Israelul, informeaza agentia Reuters s...

- Armata israeliana a afirmat marti ca a ucis 15 membri ai unor grupari armate palestiniene in Fasia Gaza, asupra careia Fortele aeriene israeliene au lansat 130 de lovituri de riposta, in urma tirurilor de rachete lansate asupra statului evreu, relateaza AFP, Reuters si agentia israeliana de presa TPS.…