Stiri pe aceeasi tema

- Israelul ar trebui sa-și anuleze sistemul „Green Pass” - echivalentul certificatului verde, a declarat marți ministrul Finanțelor Avigdor Liberman, in timp ce țara luni a inregistrat un record de 65.259 de cazuri noi de coronavirus, a doua zi consecutiva cu un varf de noi infectari, relateaza Jerusalem…

- Israelul ar trebui sa renunte la sistemul Certificatului Verde (Green Pass), a declarat marti ministrul de finante Avigdor Liberman, in contextul in care tara a inregistrat un numar record de 65.259 de noi cazuri de coronavirus. El a facut aceste remarci la cateva ore dupa ce, impreuna cu premierul…

- Israelul ar putea avea aproape 40% din populație contaminata cu coronavirus in actualul val al pandemiei, a avertizat duminica prim-ministrul Naftali Bennett, in contextul in care țara se confrunta cu probleme in procesul de testare, relataza France 24.„Datele prezentate la ședința cabinetului indica…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența s-a reunit in aceasta dimineața pentru adoptarea de noi masuri, in așteptarea valului 5 al pandemiei de Covid-19. Astfel, CNSU a propus prelungirea starii de alerta pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 08.01.2022. De asemenea, au fost propuse…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a discutat marti cu omologul sau din Israel, Naftali Bennett, despre situatia de securitate din Orientul Mijlociu si despre negocierile internationale pe tema relansarii Acordului nuclear iranian. Principalele teme de discutie au fost criza cu Iranul,…

- Israelul va administra a patra de vaccin impotriva COVID pacientilor cu sistemul imunitar slabit, a anuntat joi Nachman Ash, director general in ministerul sanatatii, relateaza Reuters, citat de Agerpres . Masura a fost luata intrucat, printre altele, imunitatea poate fi compromisa de tratamentele pentru…

- In Israel a inceput al cincilea val al pandemiei de COVID 19, provocat de varianta foarte contagioasa Omicron a coronavirusului, a declarat duminica, 19 decembrie, premierul Naftali Bennett, transmite Reuters.Intr un mesaj televizat, Bennett a spus ca Israelul a reusit sa castige timp prin adoptarea…

- Turistii straini vor putea astfel calatori in Israel chiar daca au trecut mai mult de sase luni de la vaccinarea cu a doua doza.Ei vor trebui sa indeplineasca insa o serie conditii. Acestia trebuie sa formeze un grup cuprins intre 5 si 40 de persoane, cu permisiunea din partea Ministerului Turismului…