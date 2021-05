Stiri pe aceeasi tema

- Au fost confruntari violente, vineri seara, la Ierusalim, intre politia israeliana si palestinieni. Peste 160 de oameni au fost raniți, cei mai mulți la moscheea Al-Aqsa. Ciocnirile au venit pe fondul tensiunilor accentuate in sectorul de est al Ierusalimului si in Cisiordania, doua teritorii palestiniene…

- Cel putin 50 de politisti au fost raniti si peste 250 de protestatari au fost retinuti, sâmbata, în timpul manifestatiilor de Ziua Muncii de la Berlin, relateaza dpa și News.ro.Trei dintre politisti au suferit fracturi si sunt în spital.Sâmbata, dupa mai multe manifestatii…

- Violențele intre cele doua foste republici sovietice au fost declansate miercuri, dupa instalarea unei camere de supraveghere de catre tadjici. Granicerii kirgizi de langa satul Kok-Tash au cerut oprirea acestei lucrari, apoi localnici din ambele tari s-au implicat aruncand pietre.O zi mai tarziu au…

- Activisti palestinieni au lansat zeci de proiectile catre Israel sambata, iar armata israeliana a anuntat ca a efectuat, ca represalii, atacuri aeriene, dupa ce noi violente au avut loc in noaptea de vineri spre sambata in Ierusalimu de Est si in apropierea Orasului vechi. in toiul Ramadanului, relateaza…

