Islanda: Erupţie în curs în apropiere de Reykjavik Un vulcan a intrat in eruptie la circa 40 de kilometri de capitala Islandei, Reykjavik, vineri, a anuntat Agentia meteorologica islandeza, in timp ce un nor rosu lumina cerul si a fost stabilita o zona de interdictie a zborurilor, noteaza AFP.



"O eruptie vulcanica a inceput la Fagradalsfjall. Zborul aerian este in cod rosu, dar seismografele inregistreaza foarte putine turbulente", a scris agentia pe Twitter.



Sistemul vulcanic Krysuvik este situat la sud de muntele Fagradalsfjall, in peninsula Reykjanes din sud-vestul Islandei.



