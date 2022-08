Ministerul Educatiei pune accent pe digitalizare si transparenta atat prin legile in vigoare cat si pe legile aflate in dezbatere, dar multe scoli si gradinite din Craiova si judet nu au site-uri unde sa publice datele oficiale. Sunt unitati scolare care s-au limitat doar la un grup de facebook, iar unele nu au nici atat. Legal, fiecare unitate scolara trebuie sa publice pe site-uri directorii, declaratiile de avere, Consiliul de Administratie, cheltuielile bugetare, deciziile Consiliului de Administratie, plus alte date despre inscrierea copiilor, dar si despre rezultatele de la examene. Pe site-urile…