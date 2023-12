ISJ BN - 1 miliard de lei din proiecte cu finantare europeana/guvernamentala.

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Piatra Neamț, Andrei Carabelea, a participat la Gala Premiilor Capital, acțiune organizata de revista Capital, ce a avut loc pe 13 decembrie, la București. El a fost unul dintre puținii oameni din administrație care a fost rasplatit cu un premiu in cadrul evenimentului. Este vorba…

- Ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea, a informat, joi, ca, potrivit evaluarilor, in prezent, este nevoie de aproximativ 3 miliarde lei pentru a se ajunge cu platile la zi la proiectele in derulare prin Compania Nationala de Investitii, Programul National de Dezvoltare Locala 1 si 2 si Programul „Anghel…

- Ministerul Dezvoltarii a virat vineri, 10 noiembrie, suma de 3,5 milioane lei, in vederea decontarii facturilor pentru 3 obiective finanțate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” in judetul Arges. ALBEȘTII DE ARGEȘ – Asfaltare drumuri de interes local. Suma 1.122.098 lei. BEREVOEȘTI…

- „Ca om cu experienta in administratie, am promovat dintotdeauna comunicarea cu autoritatile locale, de aceea, atat eu, cat si echipa mea va punem la dispozitie intreaga expertiza pentru implementarea proiectelor care sa conduca la cresterea standardului de viata al tuturor cetatenilor tarii si la reducerea…

- Proiectul de lege privind contractul de finantare pentru construirea autostrazii A7 Moldova a fost adoptat ieri in plenul Senatului, in calitate de camera decizionala. Contractul de finantare a fost semnat anul acesta cu Banca Europeana de Investitii si are o valoare de 600 de milioane de euro. Ministerul…

- Comunicat privind lansarea sesiunii nr. 2/ 2023 de depunere a proiectelor in cadrul masurii de finantare M 1, Domeniul de interventie 6A - "Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole" - EURI din cadrul GAL Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau- Calimani". ...

- ADR Vest a publicat lista cu proiectele cu finanțare europeana prin Regio-Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020 nefinalizate la termen. Primaria Timișoara are atat proiecte care ar putea fi finanțate și in exercițiul financiar viitor, cat și proiecte care nu sunt eligibile pentru același…

- Peste 7 milioane de lei pentru modernizarea unor poduri rutiere in Livezile și Poiana Aiudului: A fost semnat contractul de finanțare Peste 7 milioane de lei pentru modernizarea unor poduri rutiere in Livezile și Poiana Aiudului: A fost semnat contractul de finanțare Ministrul Dezvoltarii, Adrian-Ioan…