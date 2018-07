Stiri pe aceeasi tema

- Și-a otravit toata familia la masa. Patru copii cu varste intre 7 și 13 ani și un barbat de 53 de ani au murit.Incredibil de ce a recurs o femeie la un asemenea gest O femeie și-a otravit intreaga familia pentru ca, dupa cum a povestit, iși bateau joc de ea. Femeia de 28 de ani din India a pus otrava…

- Bautura naște monștri! Un barbat de 60 de ani din Carligu Mare și-ar putea petrece ani buni dupa gratii dupa ce in noaptea de duminica spre luni a intrat in casa unui consatean și, impreuna cu un tovaraș de pahar, l-a batut pe barbat pana l-a lasat inconștient. Cei doi nu au plecat cu mana […] Articolul…

- Politistii din Aiud l-au retinut pe un barbat din municipiul Bucuresti, cercetat pentru furt si conducere fara permis. Acesta ar fi furat placutele de inmatriculare a unui autoturism parcat dupa care a alimentat masina sa la o statie de carburanti din Aiud, plecand fara sa plateasca. Potrivit IPJ Alba,…

- Un incident mai putin obisnuit s-a petrecut joi seara, la Mitocu Dragomirnei, dupa ce un barbat de 28 de ani, fara permis de conducere, a sustras din fata locuintei sale autoturismul unei cunostinte venite in vizita, dupa care, in timp ce se plimba pe ulitele comunei, a provocat o tamponare cu alte…

- Un barbat de 51 de ani a fost gasit decedat, in cursul acestei zile, intr-o incapere a Teatrului Național Craiova. Este vorba despre Marinel Gruia, un angajat al teatrului. Colegii au fost cei care l-au gasit fara suflare și au ...

- Un barbat in varsta de 74 de ani a suferit arsuri pe 50 la suta din suprafata corpului in urma unui incendiu care a izbucnit, miercuri seara, in locuinta sa, din comuna Valea Lunga, judetul Dambovita.

- Fredie Blom din R. Africa de Sud are 114 ani si asteapta sa fie declarat de Cartea Recordurilor - Guiness Book cel mai longeviv barbat din lume. Batranul spune ca deși a renunțat la alcool in urma cu...