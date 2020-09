Își doresc o viață mai bună: Iată cu ce inițiative vin Consiliile de Tineret din Moldova PodcasturiIși doresc o viața mai buna: Iata cu ce inițiative vin Consiliile de Tineret din Moldova Intr-un interviu acordat pentru Sputnik Moldova, coordonatoarea de proiecte Irina Tizu a menționat ca o acțiune importanta in care sunt antrenate Consiliile de Tineret este elaborarea recomandarilor privind planul de acțiuni și bugetul APL pe componenta tineret, acesta fiind o etapa de consultare a tinerilor din diverse localitați in privința problemelor care ii vizeaza. In luna august, Consiliile de Tineret din cadrul Rețelei Naționale a Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova (RNCLTM)… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

