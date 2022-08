Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a afirmat intr-o conferința de presa ca liberalizarea pietei de energie nu a fost o decizie inspirata, precizand ca este bine ca lucrurile au fost aduse sub control cu aceasta plafonare a preturilor. Isarescu sustine ca nu pot fi lasate…

- “Nu cred ca a fost foarte inspirata, dar decizia acesta trebuia facuta. Daca cautam vinovati, trebuia facuta mai devreme. E greu de spus cu liberalizarea, dar inspirata nu pot sa spun ca a fost. Bine ca s-au adus lucurile sub control acum, aceasta plafonare toata lumea o face. Au fost discutii si legate…

- Isarescu a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de presa, daca, in cazul scumpirilor, se poate sa fie mai rau decat este in prezent. “Da, exista mai rau de atat, sa nu se indeplineasca aceasta prognoza. Bineinteles ca exista. (…) Romania a avut si inflatie de 200 – 300%, deci mai rau poate sa fie,…

- Conform estimarilor bancii centrale, inflatia va atinge un nivel maxim de 18,8% in primul trimestru al anului 2023. Cele mai recente date al biroului national de statistica au aratat pentru luna iunie o inflatie de 15,5%, cea mai ridicata din ultimii 25 de ani. Daca guvernul nu va reusi sa construiasca…

- Preturile la locuinte (masurate prin Indicele preturilor locuintelor) au urcat cu 9,8% in zona euro si cu 10,5% in UE, in primul trimestru din 2022, comparativ cu perioada similara din 2021, iar cele mai reduse cresteri au fost inregistrate in Cipru, Finlanda, Italia si Romania, arata datele publicate…

- Cat s-au scumpit locuințele in Europa. Cele mai mici creșteri de preț, in Romania și alte patru state. Analiza Eurostat Cele mai reduse cresteri la prețul locuințelor au fost inregistrate in Cipru, Finlanda, Italia, Belgia si Romania, arata datele publicate vineri de Oficiul european pentru Statistica…

- Politicile fiscale expansioniste practicate de Romania incepand cu 2015, prin care se acorda cate un ajutor pentru fiecare domeniu, o scutire aici, o exceptare dincolo, nu vor mai fi posibile in continuare, a declarat Valentin Lazea, economist șef la BNR.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca o taxa de solidaritate pentru firme nu ar fi de dorit si nu ar aduce rezultate. „Aceasta chestiune cu taxa de solidaritate s-a mai discutat. Eu m-am exprimat public si in aceasta chestiune mi-am pastrat abordarea. Personal, nu consider ca ar fi optima…