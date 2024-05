Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova isi propune sa reintegreze regiunea separatista Transnistria, sustinuta de Rusia, inainte de a adera la Uniunea Europeana, a declarat marti presedinta republicii Maia Sandu, aflata intr-o vizita de stat in Norvegia, relateaza Reuters si Radio Chisinau. The post MOLDOVA Republica Moldova…

- Chisinaul a avertizat, luni, ca Rusia pune la cale in perioada urmatoare mai multe actiuni de provocare si destabilizare in regiunea transnistreana si in Zona de Securitate, dupa modelul incidentului care a avut loc in ziua in care la Tiraspol se desfasura scrutinul pentru realegerea lui Vladimir Putin,…

- Vicepremierul Oleg Serebrian, care se ocupa de relatia Chisinaului cu Tiraspolul, a acuzat Moscova ca incalca legile tarii prin tiparirea de buletine de vot in regiunea separatista Transnistria pentru alegerile prezidentiale ruse, relateaza Reuters, potrivit news.ro. "Aceste buletine de vot au fost…

- Uniunea Europeana urmarește indeaproape evoluția situației din jurul regiunii nerecunoscute Transnistria și iși declara sprijinul deplin pentru acțiunile guvernului Moldovei, in contextul adresarii "congresului deputaților" din regiune catre Rusia, in care aceștia au acuzat Chișinaul de presiuni și…

- Reacția Statelor Unite vine dupa ce separatiștii de la Tiraspol, o regiune separatista pro-rusa a Moldovei, au cerut Rusiei „masuri de protectie” pe fondul „presiunii crescande” din partea Chișinaului”.„Statele Unite sustin cu fermitate suveranitatea si integritatea teritoriala a Republicii Moldova…

- Informația potrivit careia liderii separatiști de la Tiraspol vor cere alipirea Transnistriei la Federația Rusa nu se confirma, afirma Serviciul de informații militare a Ucrainei (GUR), citat de Pravda.com.ua și de Deschide.md. Potrivit purtatorului de cuvant al GUR, Andrei Iusov, așa zișii deputați…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CtEDO) a condamnat Federația Rusa pentru incalcarea mai multor drepturi in cazul a doi barbați din regiunea transnistreana. Potrivit Promo-Lex, țara urmeaza sa le achite despagubiri de peste 36.500 mii euro. CtEDO a respins argumentele Rusiei privind eficiența…

- Uniunea Europeana va avea, in cadrul negocierilor de aderare a R. Moldova, „un singur partener” – Guvernul Republicii Moldova. In același timp, Bruxellesul va continua dialogul atit cu Chișinaul, cit și cu Tiraspolul, pentru a ințelege ce poate face pentru a sprijini procesul de reintegrare a R. Moldova,…