Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, considera ca se poate mai rau de atat in cazul scumpirilor, precizand ca Romania a avut si inflatie de 200 – 300-. El a afirmat ca "nu ne jucam cu inflatia, este o boala foarte periculoasa". Isarescu a fost intrebat, marti, intr-o conferinta…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, considera ca se poate mai rau de atat in cazul scumpirilor, precizand ca Romania a avut si inflatie de 200 – 300%. El a afirmat ca "nu ne jucam cu inflatia, este o boala foarte periculoasa", noteaza News.ro. Isarescu a fost intrebat, marti,…

- Rata inflatiei se plafoneaza la 15% in acest trimestru, urmand sa scada treptat pana in 2024, spune Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. El adauga insa ca nu este cea mai grava situație in care s-a aflat Romania, amintind ca țara a avut inflatie de 200 – 300%.

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a afirmat marti ca rata inflatiei in acest trimestru se plafoneaza la 15-, precizand ca in trimestrul II din 2024 Romania va ajunge cu inflatia in zona tintita daca se vor ridica plafonarile la preturile la energie. El a mentionat ca nu…

- Fara schema de plafonare inflația ar fi urcat la 20%, a declarat marți guvernatorul BNR Mugur Isarescu, care a prezentat raportul asupra inflației din trimestrul II al anului. Guvernatorul a evidențiat ca perioaada dobanzilor puternic real negative este depașita. Isarescu spune in prezent nicio țara…

- „Cu siguranta. Aici as vrea totusi sa vedem un lucru care s-a intamplat si pe care trebuie sa il gestionam de aici incolo. Statul roman a venit sa sprijine cetatenii si economia in fata exploziei preturilor la energie. Si a luat masura de plafonare, daca vreti, a preturilor, insa in partea cealalta,…

- In fața presiunii scumpirilor, Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu a indemnat romanii la calm și sa bea „un ceai” de tei, in contextul inflației și dobanzilor mari, spunand ca el l-a baut. Inflația a ajuns in aprilie la aproape 14%, cel mai mare nivel din ultimii 17 ani, iar dobanzile sunt la maximul…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a sustinut, astazi, o conferinta de prezentare a raportului trimestrial asupra inflatiei. El a spus ca Romania nu mai este pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește inflația. Daca ne consoleaza cu ceva, avem vreo 7-8 țari inainte, a spus guvernatorul Bancii…