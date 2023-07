Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, ca listarea la Bursa a actiunilor Hidroelectrica va aduce avantaje de ordin economic, financiar si investitional pentru Romania. “Listarea mult asteptata a actiunilor societatii Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania…

- Listarea la Bursa a celui mai mare producator national de energie, Hidroelectrica, reprezinta un moment istoric pentru Romania si un exemplu ca performanta consolidata pe termen lung poate fi obtinuta si la societatile unde statul roman este actionar majoritar, a declarat, miercuri, prim-ministrul Marcel…

- ”Felicit actorii zilei – Bursa de Valori Bucuresti, Hidroelectrica si Fondul Proprietatea – alaturi de toti ceilalti participanti care au facut posibil acest eveniment marcant pentru piata de capital romaneasca. Listarea mult asteptata a actiunilor Societatii Hidroelectrica, cel mai mare producator…

- Radu Hanga a declarat ca oferta pentru Hidroelectrica s-a derulat intr-un moment complicat din mai multe puncte de vedere. “Aceasta oferta s-a derulat intr-un moment complicat, atat din punct de vedere economic, ne aflam intr-o perioada in care inflatia a crescut, dobanzile au crescut, investitorii…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Listarea companiei Hidroelectrica SA la Bursa de Valori București este un pas esențial pentru a democratiza și a aduce aceasta perla energetica a țarii mai aproape de cetațeni, a declarat premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, miercuri, la evenimentul de listare.…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a afirmat la evenimentul de listare a companiei Hidroelectrica la Bursa de Valori Bucuresti ca mixul de productie de energie din surse 100% regenerabile si integrarea procesului tehnologic aduce avantaje competitive si valoare atat companiei…

- Wste considerata cea mai importanta listare la Bursa de Valori București din ultimul deceniu și listarea anului in Europa. Dincolo de semnalul pe care il da pentru piața de capital, venirea la Bursa a Hidroelectrica, cea mai mare companie de stat din energie, a adus in prim-plan misiunea Fondului Proprietatea,…

- Piața de capital din Romania a crescut in primele 5 luni cu 7,1% prin prisma indicelui BET-TR, care include și dividendele. Tot in acest timp, BET-NG, indicele companiilor din energie și utilitați, a avut o creștere de 10,7%. Toți indicii Bursei de Valori București (BVB) se aflau in teritoriu pozitiv…