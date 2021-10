Stiri pe aceeasi tema

- Sypher are in derulare o runda de finanțare pe SeedBlink, la finalul careia iși propune sa stranga 550.000 de euro. Runda este condusa de Sparking Capital cu 225.000 euro, in calitate de investitor principal, iar acționarul majoritar al Grupului Romstal contribuie cu 100.000 de euro. Sypher este startup-ul…

- Deputatul PSD Dumitrita Gliga le-a adresat o intrebare ministrilor Economiei, Educatiei si Cercetarii cu privire la viitorul industriei nationale de semiconductori: IntrebareCum valorifica Romania oportunitatile existente la nivel UE privind relansarea industriei nationale de semiconductori?Domnilor…

- Președintele interimar al PSD Mureș, deputatul Dumitrița Gliga, a adresat miercuri, 22 septembrie, o intrebare cu tema "Cum valorifica Romania oportunitațile existente la nivel UE privind relansarea industriei naționale de semiconductori?" catre Virgil-Daniel Popescu – ministru al Energiei și ministru…

- Actionarii au facut plangere penala la DIICOT si ii acuza pe angajatii din Romania care au gestionat compania de asigurari de constituire de grup infractional organizat, inselaciune si delapidare. Ar putea incepe si anchete ale DNA dupa plangerile penale depuse de Autoritatea pentru Supraveghere Financiara…

- Cel mai mare festival din Europa, UNTOLD, incepe joi, la Cluj-Napoca urmand sa fie prezenți, timp de 4 zile, cei mai buni DJ ai lumii, artisti si trupe din Romania si din strainatate. Productia celei de-a sasea editii a festivalului va fi una cu adevarat impresionanta, din toate punctele de…

- Erau vremuri cand culturile erau stropite foarte puțin cu azot, pesticide sau alte substanțe chimice. Pentru ca eram prea saraci pentru a face exces de ingrașaminte. ION TONCEA, cercetator in domeniul agriculturii bio. „Pai, te controla, n-aveai voie sa depașești o anumita cantitate, erau niște recomandari…

- Cel mai tanar pilot de drift din Europa, Alice Ene, in varsta de 14 ani, cea care a castigat in acest an prima etapa a Drift Kings International Series 2021 la categoria "Queens", ar putea intra in Cartea Recordurilor. Alice Ene este fiica lui Sorin Ene, campion national, vicecampion european in competitia…

- Megatitan este compania din Beclean care a funcționat echilibrat, fara impedimente, atat in plina pandemie cat și ulterior. A realizat o creștere a veniturilor anul trecut, insa profitul a ramas la același nivel. Compania cu capital integral romanesc a realizat in anul 2020 o creștere a veniturilor…