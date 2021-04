Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL, Maria Horga, prezinta ce reprezinta Planul Național de Redresare și Reziliența pentru Romania. Intr-o postare pe pagina personala de facebook deputatul PNL susține ca grație negocierilor duse de președintele Klaus Iohannis, Romania se afla foarte bine poziționata, iar planurile Guvernului…

- Guvernul va analiza si dezbate, in sedinta de vineri de la ora 13.00, in prima lectura, Planul National de Redresare si Rezilienta. Citește și: INTERVIU | Cel mai modern vaccin anti-COVID, refuzat in Romania, dezvoltat in Germania - 'Ramanem in carti, daca Guvernul se va misca macar in al…

- Vicepremierul Dan Barna a afirmat ca in cadrul ședinței de lucru pe tema Planului de Redresare și Reziliența, de ieri, 17 martie, presedintele Klaus Iohannis a vorbit despre importanța sustinerii Ministerului Sanatatii si a ministrului Vlad Voiculescu, relateaza Agerpres. „Presedintele a fost foarte…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a afirmat ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) reprezinta un adevarat Plan Marshall pentru dezvoltarea Romaniei. „Romania are sansa unica la dezvoltare prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) si ma bucur ca am ajuns la un acord in…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, afirma ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) reprezinta instrumentul pentru relansarea cat mai rapida a economiei si pentru cresterea calitatii vietii romanilor, iar vicepremierul Kelemen Hunor anunta ca PNRR va fi lansat joi in dezbatere…

- Liberalii și-ar doi ca noua miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) sa fie alocate pentru infrastructura de transport, cate patru miliarde pentru mediu și educație și trei miliarde pentru agricultura, potrivit prezentarii pe care liderul PNL Ludovic Orban a facut-o luni…

- ”Azi e o zi istorica pentru Europa. Se da votul final in Plenul Parlamentului European pe Mecanismul de Redresare si Rezilienta, cel mai mare instrument financiar al Uniunii Europene din istorie, cu un buget de 672,5 miliarde de euro, care va fi disponibil statelor membre pentru a recupera decalajele…