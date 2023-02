Ironia sorţii: ambulanţă cu pacient luat de la un accident rutier, izbită şi răsturnată în Bucureşti O ambulanta care transporta un pacient s-a rasturnat, in zona Unirii, din Bucuresti, dupa ce ar fi fost izbita puternic din lateral. Atat personalul ambulantei, cat si pacientul au fost evaluati la fata locului. Ironia sortii face ca pacientul transportat de „Salvare” sa fi fost luat de la un alt accident rutier. Soferul vinovat n-a […] The post Ironia sortii: ambulanta cu pacient luat de la un accident rutier, izbita si rasturnata in Bucuresti first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

