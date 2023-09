Stiri pe aceeasi tema

- Oțelul Galați s-a impus in fața lui Dinamo, scor 1-0, intr-o partida care a deschis runda cu numarul 11 din Superliga. Neluț Roșu (30 de ani), mijocașul dinamovist, cel care și-a trimis mingea in proprie poarta in minutul 37, a analizat partida din orașul de langa Dunare. Fotbalistul celor de la Dinamo…

- Antrenata de Dorinel Munteanu, formatia din Galati are o victorie, opt egaluri si un esec in cele zece partide sustinute pana acum. Vineri, 29 septembrie 2023, incepe etapa a 11 a a Superligii 2023 2024, singurul meci al zilei fiind programat la Galati, intre nou promovatele Otelul si Dinamo. Antrenate…

- FCU Craiova a invins-o pe Dinamo, pe Arena Naționala, scor 1-0, intr-un duel din runda cu numarul 9 din Superliga. Adrian Mititelu Jr. a transmis ca a pregatit o prima dubla pentru victoria de vineri. Adrian Mititelu Jr. a intarit ideea ca FCU Craiova vrea sa ajunga in play-off-ul in acest sezon. …

- Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, spera ca marți dimineața sa fie parafat contractul pentru „punerea in dispoziție” a arenei din Ghencea. FCSB - Dinamo (etapa #2 din Superliga) se disputa sambata, 22 iulie, de la ora 21:30. Duelul va fi liveTEXT pe GSP. ...

- Cristi Munteanu (48 de ani), managerul general al celor de la Oțelul Galați, a comentat revenirea echipei sale in Liga 1 cu o remiza in fața celor de la UTA, dar și despre obiectivele și situația financiara a clubului. „Babicu” s-a declarat mulțumit de jocul prestat de elevii lui Dorinel Munteanu și…

- Antrenorul celor de la Oțelul Galați, Dorinel Munteanu (55 de ani), a analizat prestația elevilor sai din meciul contra celor de la UTA Arad, scor 1-1. Partida dintre cele doua a deschis noul sezon de Superliga. „Nemțul” s-a declarat total nemuțumit de prestația fotbaliștilor Oțelului din prima parte…

- Rareș Pop (18 ani), mijlocașul dreapta al celor de la UTA Arad, a marcat primul gol al noii ediții de Superliga, in minutul 45+6 al partidei pe care „Batrana Doamna” o disputa in compania celor de la Oțelul Galați. VIDEO. ...