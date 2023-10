Autoritațile din statul evreu incearca sa ințeleaga de ce Iron Dome (un scut antiracheta de concepție israeliana considerat impenetrabil) a fost totuși insuficient pentru a intercepta rachetele palestiniene. Ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, a anuntat luni ca a ordonat o blocada totala asupra Fasiei Gaza: „fara electricitate, fara alimente, fara combustibil”, relateaza BBC. „Ne luptam cu niste animale umane si actionam in consecinta”, a spus el, citat de Times of Israel. Asaltul de sambata, cea mai grava bresa in apararea Israelului de cand armatele arabe au pornit razboiul din 1973,…