- Aproape 70% dintre alegatorii irlandezi au votat, in cadrul referendumului organizat vineri, in favoarea abrogarii interdictiei constitutionale in privinta avorturilor, arata datele sondajelor efectuate la iesirea de la urne, informeaza BBC News Online.

- O noua inițiativa legislativa care vine in apararea infractorilor a fost adoptata tacit in Senat. Potrivit acesteia, șpaga luata pentru altcineva este dezincriminata. Printre dei 16 parlamentari PSD care au inițiat legea se numara nu mai puțin de trei aleși din Timiș: Adrian Pau, Matei Suciu și Bianca…

- Poporul ungar a votat in favoarea suveranitatii nationale la alegerile generale de duminica, a declarat marti premierul ungar Viktor Orban, in cadrul unei conferinte de presa la parlament cu media internationale, transmite MTI. Ungurii au decis la acest scrutin ca doar ei pot stabili alaturi…

- Camera Deputaților a adoptat astazi un proiect de lege care prevede ca invațamantul obligatoriu incepe la 4 ani, și nu la 6 ca in prezent. Potrivit proiectului, devin obligatorii grupa mijlocie și grupa mare de gradinița. Propunerea mai prevede ca, pana in 2020, tot invațamantul preșcolar - deci toata…

- Un milion de ruși și-au dat votul pentru candidata de drepta la funcția de președinte al Federației Ruse, Ksenia Sobchak. Intr-o postare pe Instagram, jurnalista a scris ca iși dorește ca acest milion de oameni sa ii susțina și mai departe și sa creeze un partid.

- Dupa discuții aprinse, care s-au intins pe mai bine de o ora, plus o pauza de consultari, consilierii locali au votat bugetul Barladului pentru anul in curs. Din totalul de 85.692.113 lei, cea mai mare parte, adica 24.843.762 lei, o reprezinta cheltuielile de personal. Deși, in urma cu trei saptamani,…

- Reprezentanții PSD Maramureș s-au intalnit vineri, 2 martie 2018, in cadrul Conferinței Județene a partidului, pentru a stabili cei 78 de delegați care vor participa la Congresul PSD din 10 martie 2018, care va avea loc in București. Delegații au fost stabiliți din randul parlamentarilor, primarilor,…

- Scandalul politic de la Campia Turzii, generat de refuzul unor consilieri locali de a aproba mutarea sediului Poliției in locația fostului incubator de afaceri, cu inființarea serviciilor de pașapoarte, inmatriculari auto și eliberare permise de conducere, capata amploare. Read More...