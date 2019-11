Irlanda se aşteaptă la un nivel record al impozitului pe profit colectat în 2019 Veniturile din impozitul pe profit au fost mai mult decat duble din 2012, in principal dupa ce o serie de multinationale si-au stabilit sediul in Irlanda. Anul trecut, veniturile din impozitul pe profit au atins nivelul record de 10,4 miliarde de euro, iar Ministerul irlandez de Finante se astepta la un nivel mai redus in acest an. "Ne asteptam sa colectam venituri din impozitul pe profit de peste 11 miliarde de euro, suma reprezentand aproximativ 19-20% din totalul taxelor colectate in tara noastra", a declarat Donohoe la postul national de televiziune RTE. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile organice din servicii au crescut cu 0,7% in perioada iulie - septembrie 2019, in timp ce analistii se asteptau la un avans de doar 0,2%. In precedentele doua trimestre, compania a inregistrat scaderi ale veniturilor organice din servicii. De asemenea, Vodafone si-a imbunatatit estimarile…

- Deputatul PNL Florin Roman a dat publicitații un raspuns primit de la Ministerul de Finanțe la o interpelare a sa in care se precizeaza ca statul roman a colectat 5,8 miliarde de lei prin aplicarea supraaccizei la carburanți din septembrie 2017 incoace. Deși teoretic banii ar fi trebuit puși intr-un…

- Agenția oficiala de statistica britanica a raportat, la inceputul acestei saptamani, un deficit bugetar de 40,3 miliarde de lire sterline, excluzand bancile din sectorul public.ONS spune ca a existat „o eroare in masurarea beneficiilor sociale ale administrației locale”, precizeaza sursa…

- ''Brexit-ul este cel mai presant si imediat risc pentru economia noastra'' si o iesire a Regatului Unit din Uniunea Europeana fara un acord ''ar fi foarte dificila'', a declarat Donohoe intr-o alocutiune adresata Parlamentului. ''Asadar, trebuie sa crestem nivelul de sprijin acordat economiei''…

- Ministerul de Finante a imprumutat joi de la banci 702 milioane lei, intr-o emisiune de obligatiuni in valoare de 500 milioane lei, la o dobanda de 4,02% pe an, cu scadenta la 7 ani, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR).La licitatie, au participat sase dealeri primari.…

- Ministrul de Finante. Nirmala Sitharaman, a declarat la o conferinta de presa ca impozitul pe profit va fi redus de la 30% la aproximativ 25%, in linie cu nivelul din alte tari asiatice, un anunt care a dus la cresterea cu peste 3% a actiunilor companiilor indiene."Incepand din anul financiar…

- Clubul de fotbal catalan FC Barcelona a anuntat joi ca in sezonul 2019-2020 se asteapta sa devina primul club de fotbal din lume care genereaza venituri de peste un miliard de euro, cu un an mai devreme decat calendarul fixat de presedintele sau, transmite Reuters potrivit Agerpres Potrivit cifrelor…

- Riscul ca deficitul bugetar sa treaca semnificativ de 3% din PIB in acest an este major, in ciuda asigurarilor date de Ministerul de Finante in rectificarea bugetara, atrage atentia Ionut Dumitru, economistul sef al Raiffeisen Bank si fost sef al Consiliului Fiscal. In momentul in care a fost…