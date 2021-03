Irlanda: Marea Britanie demonstrează ”un naţionalism pervers” încercând să ajungă la un acord comercial cu SUA înaintea UE ”Aceasta idee ca Marea Britanie poate ajunge prima acoloi este o gandire ingusta, sincer. Este un nationalism pervers cand Marea Britanie si UE ar trebui sa lucreze impreuna ca parteneri ", a spus el intr-un interviu pentru ziarul The Times. Coveney a sustinut ca Marea Britanie colaboreaza cu UE si Canada pentru a ajunge la un acord comercial comun cu Statele Unite, desi UE nu are in prezent planuri pentru un acord comercial major cu SUA. De asemenea, el s-a intrebat ce incredere se poate avea in Marea Britanie, in urma planurilor sale de a amana unilateral impunerea controalelor prevazute in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care calatoresc in Irlanda pot intra pe teritoriul acestui stat cu conditia prezentarii unui test molecular tip PCR (test de reactie in lant a polimerazei) cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore inainte. Masura intra in vigoare sambata, 16…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile irlandeze au anunțat noi masuri privind condițiile de intrare pe teritoriul Irlandei, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri vor intra in vigoare la data de 16 ianuarie 2021. Astfel, conform informațiilor comunicate public de autoritațile…

- Persoanele care calatoresc in Irlanda pot intra pe teritoriul acestui stat cu condiția prezentarii unui test tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu COVID-19 , efectuat cu maximum 72 de ore inainte, informeaza Agerpres . Masura intra in vigoare sambata. Testul va fi prezentat atat inainte de…

- Persoanele care calatoresc in Irlanda pot intra pe teritoriul acestui stat cu conditia prezentarii unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore inainte. Un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) arata ca masura intra…

- Premierul britanic Boris Johnson a salutat joi ieșirea Regatului Unit de pe piața unica europeana ca fiind un „moment incredibil”, asigurând ca țara sa va fi „deschisa, generoasa și orientata spre exterior”, potrivit AFP."Este un moment uimitor. Avem libertatea…

- Londra si Bruxellesul au incheiat in Ajunul Craciunului un acord comercial post-Brexit istoric, la patru ani si jumatate de la referendumul Brexitului, cu doar o saptamana inainte de divortul definitiv, un acord salutat de catre liderii politici.Statele membre ale Uniunii Europene (UE) urmeaza sa…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat ca studiaza impreuna cu specialiștii britanici noua tulpina a Covid-19 din sud-estul Angliei, despre care se crede ca este cu 70% mai contagioasa. OMS a transmis pe Twitter ca este in contact cu oficialii britanici cu privire la noua varianta. Potrivit…

- Aproape 140.000 de persoane din Marea Britanie au primit prima doza de vaccin anti-Covid-19 Pfizer-BioNTech, in prima saptamana a campaniei de imunizare, a informat azi ministrul responsabil cu acest program, transmite Reuters, citata de agerpres . Vaccinul a fost aprobat in urma cu doua saptamani pentru…