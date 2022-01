Irlanda: Majoritatea restricțiilor anti-COVID, ridicate: „Am depășit furtuna Omicron” Irlanda renunța, incepand de sambata, la majoritatea restricțiilor sanitare, dupa ce incidența cazurilor de COVID a scazut la nivel național, a anunțat vineri premierul Michael Martin. Potrivit prim-ministrului, un raport recent „confirma ca rata de infectare este in scadere si ca toti indicatorii pe care ne bazam deciziile se indreapta in directia buna”, noteaza AFP, […] The post Irlanda: Majoritatea restricțiilor anti-COVID, ridicate: „Am depașit furtuna Omicron” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Irlanda renunța, incepand de sambata, la majoritatea restricțiilor sanitare, dupa ce incidența cazurilor de Covid a scazut la nivel național, a anunțat vineri premierul Michael Martin, informeaza Digi24.ro .

- Situația sanitara s-a ameliorat in Irlanda, iar autoritațile au anuntat ca incepand de sambata, 22 ianuarie, cele mai multe restricții impuse pentru a lupta impotriva COVID vor fi ridicate, relateaza Afp, citata de Agerpres.Premierul irlandez, Michael Martin, a anunțat vineri ca un raport recent "confirma…

- France’s parliament adopted a new set of rules that will require proof of vaccination for people to eat in restaurants, attend the theatre or get on an aeroplane as the Omicron variant of the Coronavirus led to a surge in cases in the country, according to Bloomberg. The changes tighten the so-called…

- Romania‘s health minister Alexandru Rafila announced on Friday that the country is already in the fifth wave of the COVID-19 pandemic as the Omicron variant has begun spreading through community transmission, according to Romania-Insider. “We’re already in the fifth wave of the pandemic. (…) From December…

- Peste 2 milioane de cazuri de contagiere cu noul coronavirus s-au inregistrat la nivel global in ultimele 24 de ore, pe fondul actualului val, asociat raspandirii variantei Omicron, mai contagioasa, potrivit cifrelor provizorii prezentate, joi, de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite EFE.…

- The European Commission on Tuesday adopted rules that will make the European Union COVID-19 certificate valid for travel nine months after the completion of the primary vaccination schedule, according to Reuters. The proposal comes as several EU states introduce additional requirements on travellers…

- Italia a anunțat, marți, noi regulii de intrare pe teritoriul țarii, din cauza ingrijorarilor legate de noua varianta Omicron. In prezent, calatorii din UE pot intra in Italia doar cu dovada certificatului digital de vaccinare. Conform noilor reguli, aceștia vor trebui sa prezinte și un test negativ.…

- Cehia si Slovacia au interzis accesul persoanelor nevaccinate la majoritatea evenimentelor publice, hoteluri, puburi, saloane de coafura si Cehia si Slovacia au interzis de luni accesul pentru persoanele nevaccinate in hoteluri, puburi, saloane de coafura si la majoritatea evenimentelor publice, dupa…