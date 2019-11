Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a provocat un lung de dezbateri dupa ce s-a anunțat ca iși dorește sa iasa din inchisoare și mai ales dupa ce a primit acceptul pentru acest lucru. Intre timp, iubita sa Irina a facut un lucru de neimaginat. Liviu Dragnea a trait momente de fericire maxima. El a fost eliberat din inchisoare,…

- Irina Tanase, iubita fostului lider PSD, s-a plans pe retelele de socializare de principala problema din Bucuresti, traficul. Partenera lui Dragnea a postat un selfie din masina, fotografie insotita de mesajul „Selfie-ul de blocat in trafic' dimineata'. Imediat prietenii virtuali ai Irinei…

- Toata lumea a fost uimita in momentul in care Liviu Dragnea si-a oficializat relatia cu iubita lui mai tinerica, Irina Tanase. Multi nu credeau in relatia lor, dar iata ca sunt in continuare impreuna, iar aceasta pare ca stie sa-si sustina iubitul aflat in spatele gratiilor.

- Iubita și fiul lui Liviu Dragnea au stat aproximativ o ora la Penitenciarul Rahova, unde l-au vizitat pe fostul lider PSD, care luni implinește 57 de ani. Irina Tanase și Valentin Dragnea nu au facut declarații.Irina Tanase și Valentin Dragnea au ieșit de la vizita pe care i-au facut-o fostului…

- Cei trei au ajuns la Penitenciarul Rahova puțin dupa ora 17.00 și nu au facut declarații. Ei au venit cu cadouri pentru Liviu Dragnea. Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, i-a dedicat fostului presedinte PSD, aflat in inchisoare, si o poezie de dragoste scrisa de poeta britanica Elizabeth…

- Irina Tanase, impreuna cu Valentin Dragnea, fiul fostului lider PSD, au sosit, luni dupa-amiaza, la Penitenciarul Rahova, acolo unde Liviu Dragnea este incarcerat. Cei doi nu au facut declarații. Liviu Dragnea implinește, luni, 57 de ani.Irina Tanase și Valentin Dragnea au sosit la Penitenciarul…

- Dupa ce Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, i-a dedicat fostului lider al PSD o poezie, in ziua in care implineste 57 de ani, si Mihai Fifor, secretarul general al PSD, i-a adus un omagiu in versuri acestuia.

- Momente grele pentru fostul lider PSD Liviu Dragnea. Este pentru prima data în ultimii ani când nu este aproape de iubita sa Irina Tanase când aceasta își sarbatorește ziua de naștere.