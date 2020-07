Stiri pe aceeasi tema

- Traim vremuri confuze, dar și inedite. Criza actuala a izolat miliarde de oameni in carantina și reprezinta o amenințare la modul nostru de viața, social și economic. Suntem distanțați pe la casele noastre, insa acum, mai mult ca oricand – este important sa fim aproape. Mai aproape de ceea ce inseamna…

- Deputatul PNL Robert Sighiartau a vorbit intr-o emisiune Direct in problema in cadrul Bistrițeanul LIVE despre masurile economice pe care Guvernul Romaniei le-a adoptat in aceasta perioada de criza. „Susțineți producatorii locali!” – ii indeamna deputatul pe romani. Efectele pandemiei provocate de COVID-19…

- Dan Voiculescu susține introducerea pensiei minime, pe modelul salariului minim. „Introducerea pensiei minime de 1500 lei este esențiala pentru demnitatea națiunii noastre!”, susține Voiculescu pe blogul personal.„Momentele de criza reprezinta un test pentru caractere, separa temele cu adevarat…

- Zootehnia americana este decimata de pandemia de coronavirus, fermierii provocand avorturi scroafelor si gazand pui de gaina pentru ca din cauza masurilor de distantare sociala si a inchiderii unor abatoare de importanta majora nu mai au cui sa livreze animalele, relateaza Reuters. In Iowa,…

- Autoritatile bulgare planuiesc sa deschida la 1 iulie sezonul turistic estival, a anuntat marti ministrul turismului bulgar, Nikolina Anghelkova, citata de TASS. "Criza din domeniul turismului are un caracter fara precedent. Este important sa unim eforturile guvernului, autoritatilor locale…

- Comisia sprijina statele membre pentru a face fața impactului resimțit in sectorul turismului din cauza coronavirsului. Thierry Breton, comisarul pentru piața interna, susține ca e nevoie de solidaritate pentru...

- CHIȘINAU, 28 apr - Sputnik. Criza generata de raspandirea noului coronavirus nu este singura problema cu care se confrunta Moldova in acest an. Aceasta se suprapune peste o seceta severa prelungita, care ar putea avea efecte negative de durata. Producatorii agricoli trag deja un semnal de alarma,…

- Cea mai mare parte (85%) dintre companiile care activeaza in sectorul industrial si logistic din Romania sustin ca au fost afectate de contextul actual al crizei cauzate de pandemia de coronavirus, dar peste jumatate (54%) considera ca efectele sunt minore prin comparatie cu alte piete, reiese dintr-un…