„Piesa asta este tot ce-am putut sa scriu mai frumos de cand ma știu. E tot ce-am putut sa scot din sufletul meu, acum, la rascrucea drumurilor in viața mea de femeie“, spune Irina despre piesa ei de suflet, Nu vreau. Este a treia colaborare a Irinei cu celebrul DJ Mahmut Orhan, de data aceasta pentru o piesa in limba romana, a carei producție a fost semnata de Alex Cotoi și David Ciente, producatori Global Records. Piesa reprezinta o poveste de dragoste ajunsa la final, ale carei urmari, transpuse in versuri, completeaza perfect linia melodica și contureaza ideea clipului. „Orice colaborare cu…