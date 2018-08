Stiri pe aceeasi tema

- Daca este vineri, e #VoceaRomaniei. Incepand cu 7 septembrie, cel mai de succes show muzical din Romania evolueaza și aduce in prim-plan o formula de antrenori curajoasa: Tudor Chirila, Irina Rimes, Andra și Smiley.

- Irina Rimes este vedeta de pe coperta numarului de septembrie al revistei Unica, pe piata din 23 august. Noul antrenor de la „Vocea Romaniei“ (PRO TV) spune ca a visat dontotdeauna sa fie in aceasta ipostaza, de a fi mentor intr-un show de televiziune pentru aspirantii din industria muzicala si adauga…

- Andra este cel de-al patrulea antrenor de la Vocea Romaniei! Saptamana trecuta, romanii au primit ultima provocare: sa ghiceasca cine ocupa cel de-al patrulea scaun de la Vocea. Ei bine, artista intregește acum echipa formata din Irina Rimes, Smiley și Tudor Chirila.

- Cantareata si vedeta de televiziune Andra este al patrulea antrenor anuntat de Pro TV pentru emisiunea „Vocea Romaniei”, dupa Irina Rimes, Tudor Chirila si Smiley.Cu o cariera de aproximativ 20 de ani in muzica, Andra a lansat 13 albume si a sustinut spectacole atat in Romania, cat si in strainatate.…

- Smiley ramane antrenor și in nou sezon de la Vocea Romaniei. declarația artistului este una foarte clara. Noul sezon al emisiunii Vocea Romaniei vine și cu antrenori noi, precum Irina Rimes . Din anterioara echipa au ramas Tudor Chirila și Smiley. Se pare ca și Andra va fi antrenor la show-ul muzical…

- Irina Rimes este noul antrenor de la Vocea Romaniei, anunțul fiind facut in timpul finalei de la “Romanii au talent”. “Sper ca venirea mea sa fie de bun augur”, a declarat aceasta. Irina Rimes va ocupa unul dintre scaunele juraților la Vocea Romaniei , dupa ce s-a vehiculat ca Adi Despot și Loredana…

- Irina Rimes este noul antrenor de la Vocea Romaniei. Anuntul a fost facut in timpul finalei Romanii au talent 2018. „Stiu ca va fi greu”, a zis Irina Rimes, imediat dupa anuntul facut de Pavel Bartos. Loredana si Adi Despot pleaca de la Vocea Romaniei . Loredana si Adi Despot au decis sa renunte la…