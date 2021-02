Stiri pe aceeasi tema

- Surprize, surprize in industria muzicala din Romania. Irina Rimes s-a mutat in Franța pentru noul iubit! Cine este tanarul pentru care s-a desparțit de toboșarul Alexandru Badea? Au postat imagini impreuna.

- Dupa mai multe zile in care presa din Italia a speculat ca mijlocașul de la AS Roma (21 ani) și Madalina Ghenea (33 ani) ar avea o relație sentimentala, fosta iubita a lui Gerard Butler a apelat la o firma de avocatura din Italia pentru a pentru a clarifica lucrurile in ceea ce a prezentat mass media.…

- Peste o tona de mancare, bautura și țigari, pachete trimise de acasa, romanilor și moldovenilor din Franța, au fost distruse de polițiștii, vameșii și angajații Direcției Regionale de Mediu din Nisa. Vineri au fost interceptate trei camioane venite din Romania și Moldova, incarcate cu sute de pachete…

- Cat platesc romanii pe avion ca sa vina acasa din Europa: cel mai ieftin bilet - 5,75 euro, dus-intors, cel mai scump - 835 euro/persoana. Numarul zborurilor s-a redus cu peste 70% Numarul zborurilor din statele europene unde locuieste o parte semnificativa din diaspora romaneasca s-a redus cu pana…

- Romanii care stau in Italia și doresc sa vina in Romania de sarbatori nu mai sunt nevoiți sa stea in carantina. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat prin adoptarea Hotararii nr. 60, potrivit digi24.ro .

- Casa Artelor „Dinu Lipatti” deschide astazi, 2 decembrie 2020, la orele 09:00, seria de 7 Zile de Evenimente reunite sub titlul „Dinu Lipatti, 70 de ani de Legenda”, o Ediție Omagiala Online care marcheaza 70 de ani de la trecerea in eternitate a celui mai mare pianist roman al tuturor timpurilor, compozitor…