- A venit ziua cea mare! Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au casatorit, iar acum sunt oficial soț și soție! Cei doi actori au parte de momente emoționante alaturi de cele mai dragi persoane din viața lor. Noi va prezentam imagini și informații in timp real de la ceremonie și petrecere.

- Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au casatorit religios astazi, 2 iunie 2024. Actorii au publicat primele imagini de la marele eveniment pe rețelele sociale. De asemenea, tanara a purtat o rochie de mireasa deosebita.

- Vlad Gherman a ales doua ținute spectaculoase pentru nunta cu Oana Moșneagu. Actorul a vrut sa aiba un detaliu special la gulerul sacoului de la costum. Iata cum se va imbraca la marele eveniment din viața lui!

- Dupa o parada maritima grandioasa, flacara olimpica si-a facut miercuri seara intrarea maiestuoasa in portul vechi din Marsilia la bordul navei cu trei catarge Belem, iar primul vas olimpic al JO de la Paris 2024 a fost aprins de rapperul francez Jul, relateaza AFP.

- Un avion-cargo Boeing 763 a aterizat de urgenta miercuri pe aeroportul din Istanbul, din cauza unei probleme la trenul de aterizare, au relatat media turce, potrivit DPA.Echipajul aeronavei a fost evacuat in siguranta, potrivit postului de televiziune turc TRT. Cele mai murdare locuri din avion. Foarte…

- Imagini extraordinare cu rotitul cocoșului de munte, unul dintre cele mai spectaculoase ritualuri nupțiale, a fost surprins recent in padurile Parcului Național Munții Rodnei de catre fotografii de wildlife Septimiu Bizo și Flaviu Lupșan. Imagini minunate cu rotitul cocoșului de munte, unul dintre cele…

- Vestea momentului in showbiz! Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au casatorit civil sambata, 6 aprilie 2024. Mirii au publicat primele imagini de la fericitul eveniment pe rețelele sociale, iar mesajele de felicitare au curs din partea fanilor. „Lumee, lumeeee, we did it!! Astia suntem noi, in cea mai…

- Este cea mai importanta zi pentru Vlad Gherman și Oana Moșneagu și asta pentru ca s-au casatorit. Cei doi indragostiți au publicat pe rețelele de socializare imagini emoționante de la marele eveniment. Iata cum a aratat totul, dar și ce au impartașit actorii cu fanii lor!